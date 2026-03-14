Haberler Süper Lig Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı İzmir’de zirve yapıyor. Ligin formda ekiplerinden Göztepe, evinde Corendon Alanyaspor’u ağırlıyor. Türk futbol tarihinde 22 yıl sonra bir ilkinde yaşanacağı mücadelede, Asen Albayrak orta hakem olarak görev yapacak. Peki, Göztepe - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 10:51
Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Göztepe, 26. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'u yenerek galibiyet hasretini sonlandırıp yeni bir sayfa açmak istiyor. Süper Lig'de geride kalan 25 maçta topladığı 42 puanla 6. sırada yer alan Göztepe, Avrupa hedefini sürdürmek için taraftarı önünde galibiyet arıyor. Konuk ekip Corendon Alanyaspor ise ligin alt sıralarından kurtulup nefes almak amacıyla İzmir deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Merkez Hakem Kurulu (MHK), Göztepe - Alanyaspor maçına orta hakem olarak Asen Albayrak'ı atadı. Bu görevlendirme ile Süper Lig'de tam 22 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın hakem orta hakem olarak düdük çalacak.

GÖZTEPE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe-Corendon Alanyaspor maçı bu akşam oynanacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek.

GÖZTEPE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Corendon Alanyaspor mücadelesi beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Juan, Jefferson.

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Ümit, Ruan, Aliti, Janvier, Makouta, Hagi, Hwang, Güven.

