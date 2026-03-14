Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş karar! Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool'u elemeleri halinde takıma 3 milyon euro'luk prim vereceğini açıklamıştı. Victor Osimhen'in bu rakamı yükseltmek istemesinin ardından Özbek, Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan o maçı da şart koşarak Nijeryalı oyuncunun istediği rakamı kabul etti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 11:24
Galatasaray, hem lig hem de Avrupa'da tarihi bir sürecin içinden geçerken başkan Dursun Özbek ve yönetimi de oyunculara verdikleri primlerle motivasyonu yükseltiyor.
SÜRPRİZ ÇIKIŞ!
Liverpool'u elemeleri halinde tur primini 3 milyon Euro olarak açıklayan başkan Özbek'e, sürpriz bir isimden çıkış geldi.
HERKESİ GÜLDÜRDÜ
Osimhen, "5 milyon Euro (253.4 milyon TL) olsun" isteğinde bulunurken Özbek dahil herkesi güldürdü, oyuncular da başkana tempo tuttu.
ŞART KOŞTU
Bunun üzerine yeniden söz alan Dursun Özbek, Süper Lig'deki üst üste 4. şampiyonluk hedefini işaret etti ve "Başakşehir'i de yenin tamam" dedi.
OYUNCULAR MOTİVE OLDU
Sabah'ta yer alan haberin detaylarına göre bu sözler, soyunma odasında büyük bir coşkuya neden olurken takım da tarihi prim için bir kez daha kenetlendi.