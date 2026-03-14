Ziraat Türkiye Kupası
Borussia Dortmund-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da 26. hafta, şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından Borussia Dortmund’un Augsburg sınavına sahne oluyor. Niko Kovac yönetiminde topladığı 55 puanla 2. sırada yer alan ev sahibi, son maçında Köln’ü 2-1 mağlup ederek moral depoladı. Diğer yanda ise 31 puanla 9. sırada bulunan ve Manuel Baum idaresinde istikrarlı bir grafik çizen Augsburg, güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde. BVB Stadion'un büyüleyici atmosferinde oynanacak bu dev mücadele, zirve hattındaki dengeleri doğrudan etkileyecek. Peki Borussia Dortmund-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 11:05
Borussia Dortmund-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da sezonun kader anları yaklaşırken Borussia Dortmund, taraftarı önünde Augsburg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ev sahibi ekipte bu sezon 12 gole ulaşan Serhou Guirassy ve Maximilian Beier ikilisinin hücumdaki performansı, Dortmund'un galibiyet planının merkezinde yer alıyor. Augsburg cephesinde ise son hafta Leipzig karşısında alınan 2-1'lik yenilginin yaralarını sarmak isteyen oyuncuların dirençli bir futbol sergilemesi bekleniyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Dortmund tek golle kazanmış olsa da, Augsburg'un deplasmanlardaki tehlikeli kontratak oyun yapısı ev sahibi savunması için ciddi bir tehdit oluşturuyor. İki teknik adamın taktik savaşına sahne olacak bu 90 dakika, futbolseverlere büyük bir heyecan vadediyor. İşte Borussia Dortmund-Augsburg maçının detayları...

Borussia Dortmund-Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 26. haftasındaki Borussia Dortmund-Augsburg maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. BVB Stadion'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 17.30'da başlayacak.

Borussia Dortmund-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Borussia Dortmund-Augsburg mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Borussia Dortmund-Augsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, N Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy

Augsburg: Dahmen; Banks, K Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Ribeiro

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
