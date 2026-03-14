Ahmet Çakar'dan, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 2-0 Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi. Ahmet Çakar, mücadele sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Çakar'ın Sabah Gazetesi'ndeki yazısı...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 10:01
Tedesco yine kulübede yok çünkü cezalı. Sadettin Saran, F.Bahçe TV'ye çıkıp kendi kaptanına saygısızlık yaparsan böyle olur. Derhal seçim kararı al, Haziran'da da bırak git. Sonuçta bu F.Bahçe haftalardır oynadığı futbolla şampiyonluğu hak etmiyordu, dün gece de belki tescillendi.
Hakem Mehmet Türkmen için tek önemli pozisyon ilk devre formasından çekilen Karagümrüklü'ye penaltı verip vermemesi. Çok kritik. Ben olsam ben de vermem.
