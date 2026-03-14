Ömer Faruk Yurtseven'den NBA G Ligi'nde üçüncü kez "double-double"

Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'a transfer olan Ömer Faruk Yurtseven, üçüncü kez "double-double" yaptı. Yurtseven, 36 sayıyla Rio Grande Valley Vipers'ta galibiyetin kahramanlarından olmayı başardı.
NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers, sahasında Salt Lake City Stars'la karşı karşıya geldi. Rio Grande Valley Vipers, Salt Lake City Stars'ı 128-101 mağlup etti.
Maç boyunca yüksek temposunu sürdüren Rio Grande Valley Vipers, üçüncü çeyrekte yakaladığı seriyle farkı çift hanelere çıkararak karşılaşmadan rahat bir şekilde galip ayrıldı.
Yurtseven, yıldızlaştığı maçta 36 sayının yanı sıra 12 ribaund, 2 asist ve 3 blok katkısı verdi.