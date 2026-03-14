Lorient-Lens maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1'de sezonun son düzlüğüne girilirken gözler Lorient ile Lens arasında oynanacak kritik 90 dakikaya çevrildi. Ev sahibi Lorient, ligde son haftalarda aldığı beraberliklerle dikkat çekerken, hücumdaki etkinliği ve orta sahadaki direnciyle dikkat çeken Pablo Pagis'in olmaması tekik heyeti düşündürüyor. Şampiyonluk adaylarından Lens cephesinde ise işler yolunda gidiyor; son lig maçında Metz'i 3-0'la geçen konuk ekip, deplasmanda da serisini sürdürmek istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Lens 3-0 kazanmış olsa da, Lorient'in son haftalardaki performansı bu randevuyu çok daha öngörülemez kılıyor. İşte Lorient-Lens maçının detayları...

Lorient-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 26. haftasındaki Lorient-Lens maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Stade du Moustoir'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Lorient-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Lorient-Lens mücadelesi, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lorient-Lens MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient: Mvogo; Kouassi, Talbi, Meite, Faye, Katseris; Cadiou, Ebong, Dermane, Makengo; Tosin

Lens: Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Thomasson, Sangare, Abdulhamid, Udol; Thauvin, Sima, Edouard