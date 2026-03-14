Ziraat Türkiye Kupası
Lorient-Lens maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lorient-Lens maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de 26. hafta, şampiyonluk yarışının en dişli ekiplerinden Lens’in, Lorient deplasmanındaki zorlu sınavına sahne oluyor. Pierre Sage yönetiminde 56 puanla 2. sırada yer alan konuk ekip, zirve ortağı PSG’yi takibini sürdürmek ve hata yapmamak niyetinde. Ev sahibi Lorient ise Olivier Pantaloni idaresinde topladığı 34 puanla 10. sırada bulunuyor ve özellikle iç sahadaki dirençli futboluyla dikkat çekiyor. Stade du Moustoir’da oynanacak bu taktiksel savaşta, her iki takımın da sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedeflediği biliniyor. Peki Lorient-Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 10:01
Lorient-Lens maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lorient-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de sezonun son düzlüğüne girilirken gözler Lorient ile Lens arasında oynanacak kritik 90 dakikaya çevrildi. Ev sahibi Lorient, ligde son haftalarda aldığı beraberliklerle dikkat çekerken, hücumdaki etkinliği ve orta sahadaki direnciyle dikkat çeken Pablo Pagis'in olmaması tekik heyeti düşündürüyor. Şampiyonluk adaylarından Lens cephesinde ise işler yolunda gidiyor; son lig maçında Metz'i 3-0'la geçen konuk ekip, deplasmanda da serisini sürdürmek istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Lens 3-0 kazanmış olsa da, Lorient'in son haftalardaki performansı bu randevuyu çok daha öngörülemez kılıyor. İşte Lorient-Lens maçının detayları...

Lorient-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 26. haftasındaki Lorient-Lens maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Stade du Moustoir'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Lorient-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Lorient-Lens mücadelesi, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lorient-Lens MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient: Mvogo; Kouassi, Talbi, Meite, Faye, Katseris; Cadiou, Ebong, Dermane, Makengo; Tosin

Lens: Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Thomasson, Sangare, Abdulhamid, Udol; Thauvin, Sima, Edouard

Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti!
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor
Gülsim Ali'den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 15. gün: Hark Adası vuruldu
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü!
Sergen Yalçın o ismin biletini kesti!
Son Dakika
Real Madrid-Elche maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid-Elche maçı muhtemel 11'ler! 09:36
Papara Park'ta Karadeniz derbisi! Papara Park'ta Karadeniz derbisi! 09:35
Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti! Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti! 09:30
G.Saray'da Can Armando gerçeği! G.Saray'da Can Armando gerçeği! 09:26
Real Oviedo-Valencia maçı ayrıntıları! Real Oviedo-Valencia maçı ayrıntıları! 09:23
Atletico Madrid-Getafe maç bilgileri! Atletico Madrid-Getafe maç bilgileri! 09:06
Daha Eski
Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçı bilgileri Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçı bilgileri 08:59
''G.Saray kazanırsa dükkan kapanır" ''G.Saray kazanırsa dükkan kapanır" 08:57
Girona-Athletic Bilbao maçı detayları! Girona-Athletic Bilbao maçı detayları! 08:54
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor 01:08
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor 01:02
F.Bahçe'den toplantı kararı! F.Bahçe'den toplantı kararı! 00:50