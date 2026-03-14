Ziraat Türkiye Kupası
CANLI YAYIN | Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’nın 26. haftasında şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bayern Münih, ligin zorlu ekiplerinden Bayer Leverkusen’e konuk oluyor. Vincent Kompany yönetiminde topladığı 66 puanla zirvede yer alan Bavyera ekibi, son maçında Borussia Mönchengladbach'ı 4-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Diğer yanda ise Kasper Hjulmand idaresinde 44 puanla 6. sırada bulunan Leverkusen, Freiburg ile 3-3 berabere kalarak puan kaybetse de dev rakibine karşı sahasında kazanarak moral bulmak istiyor. BayArena’da oynanacak bu üst düzey kapışma, zirve hattındaki dengeleri değiştirebilir. Peki Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da futbolseverlerin merakla beklediği büyük randevu geldi çattı. Ev sahibi Bayer Leverkusen, sezonun ilk yarısında Münih'te oynanan maçı 3-0 kaybetmiş olmanın rövanşını almak ve ilk 4 iddialarını güçlendirmek için sahaya çıkıyor. Martin Terrier önderliğindeki hücum hattına güvenen konuk ekip, Bayern'in etkileyici hücum gücüne karşı savunma disiplinini ön planda tutacak. Konuk ekip Bayern Münih tarafında ise Harry Kane'in durdurulamaz formu en büyük koz olmaya devam ediyor. İki teknik adamın taktiksel hamlelerinin belirleyici olacağı bu 90 dakika, ligin geri kalanı için de önemli bir mesaj niteliği taşıyor. İşte Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçının detayları...

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 26. haftasındaki Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. BayArena'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 17.30'da başlayacak.

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Bayer Leverkusen-Bayern Münih mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Hofmann, Fernandez, Garcia, Poku; Terrier, Maza; Kofane

Bayern Münih: Ulreich; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

