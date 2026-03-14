UEFA'dan Fenerbahçe'ye transfer soruşturması! Savunma istediler

Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Finansal Fair Play denetimi dolayısıyla Fenerbahçe'nin; Kerem Aktürkoğlu, Diego Carlos, Jose Mourinho ve Milan Skriniar ile yaptığı kontratlarının UEFA tarafından incelendiği ve sarı-lacivertlilerden savunma talep edildiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 12:05
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de UEFA'dan geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, UEFA Finansal Fair Play denetimi kapsamında görevlendirilen 4 kişilik uzman ekip, Ocak ayında Fenerbahçe'nin mali kayıtlarını detaylı biçimde incelemeye aldı.

Hazırlanan ilk raporda; Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho, Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın sözleşmelerine ilişkin bazı riskli noktalar tespit edildi. Bunun üzerine UEFA yetkilileri, Fenerbahçe yönetiminden detaylı bir açıklama ve ek belgeler talep etti.

Transfer süreçlerinde çeşitli eksiklikler bulunduğu ifade edilirken özellikle Kerem Aktürkoğlu dosyasının öne çıktığı vurgulanıyor. İddialara göre, oyuncunun transferinin eski yönetici Hakan Safi'nin şirketi üzerinden sağlanan sponsorlukla finanse edilmesi ve maaş ödemelerinin de bu kanaldan yapılması UEFA'nın dikkatini çekti. Bu nedenle kontrat yapısının yeniden düzenlenmesi istendi.

Fenerbahçe yönetiminin, Safi ile temasa geçerek ödemelerin doğrudan kulüp üzerinden gerçekleştirilmesini talep ettiği belirtildi. Görüşmeler sürerken, olası bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde UEFA'nın yaptırım uygulayabileceği öne sürülüyor.

