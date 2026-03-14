UEFA'dan Fenerbahçe'ye transfer soruşturması! Savunma istediler
UEFA Finansal Fair Play denetimi dolayısıyla Fenerbahçe'nin; Kerem Aktürkoğlu, Diego Carlos, Jose Mourinho ve Milan Skriniar ile yaptığı kontratlarının UEFA tarafından incelendiği ve sarı-lacivertlilerden savunma talep edildiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 12:05
Transfer süreçlerinde çeşitli eksiklikler bulunduğu ifade edilirken özellikle Kerem Aktürkoğlu dosyasının öne çıktığı vurgulanıyor. İddialara göre, oyuncunun transferinin eski yönetici Hakan Safi'nin şirketi üzerinden sağlanan sponsorlukla finanse edilmesi ve maaş ödemelerinin de bu kanaldan yapılması UEFA'nın dikkatini çekti. Bu nedenle kontrat yapısının yeniden düzenlenmesi istendi.
Fenerbahçe yönetiminin, Safi ile temasa geçerek ödemelerin doğrudan kulüp üzerinden gerçekleştirilmesini talep ettiği belirtildi. Görüşmeler sürerken, olası bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde UEFA'nın yaptırım uygulayabileceği öne sürülüyor.
