Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan Kocaeli'de devam ediyor. Üst sıraları hedefleyen Kocaelispor, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımda da önemli eksikler bulunurken, gözler sahaya sürülecek muhtemel 11'lere çevrildi. Peki, Kocaelispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 09:56
Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor maçını canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, Kocaeli temsilcisinin sahasında oynanacak ve futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Kocaelispor, ligde oynadığı 25 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 33 puan topladı ve haftaya 7. sırada girdi. Konyaspor ise 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 24 puan elde etti ve 13. basamakta yer alıyor. Peki, Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KOCAELİSPOR EVİNDE, KONYASPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, kendi sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Ligin orta sıralarında yer alan ev sahibi ekip ile düşme hattından uzaklaşmaya çalışan konuk ekip arasındaki bu mücadele, puan tablosundaki dengeleri değiştirebilir.

KOCAELİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 14 Mart 2026 Cumartesi (Bugün) oynanacak. Karlılaşma Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayacak.

KOCAELİSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Körfez temsilcisi Kocaelispor, geride kalan 25 haftada topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar, Avrupa iddialarını güçlendirmek için bu maçı kazanmak zorunda. Konuk ekip Tümosan Konyaspor ise 26. haftaya 24 puanla 13. sırada giriyor. Yeşil-beyazlılar, deplasmandan alacakları puanlarla nefes almak istiyor.

TAKIMLARDAKİ ÖNEMLİ EKSİKLER

Zorlu mücadele öncesi her iki teknik heyet de zorunlu değişikliklere gidecek:

Kocaelispor: Sakatlıkları bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic ve Aleksandar Jovanovic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Konyaspor: Savunmanın önemli ismi Adil Demirbağ, sarı kart cezası nedeniyle takımını bu kritik deplasmanda yalnız bırakacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijskteel, Keita, Show, Linetty, Churlinov, Agyei, Serdar.

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Uğurcan, Arif, Melih, Berkan, Bjorlo, Deniz, Olaigbe, Kramer.

KOCAELİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

