CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Monaco-Brest maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Nasıl canlı izlenir?

Monaco-Brest maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Nasıl canlı izlenir?

Fransa Ligue 1’de 26. hafta, üst sıraları hedefleyen iki formda ekibin mücadelesine sahne oluyor. Sebastien Pocognoli yönetiminde topladığı 40 puanla 7. sırada yer alan Monaco, son maçında lider PSG’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek büyük bir sükse yaptı. Diğer yanda ise Eric Serge Roy idaresinde 36 puanla 9. sırada bulunan Brest, Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmak için zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Peki Monaco-Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 10:19
Ligue 1'de haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde Monaco ve Brest, Stade Louis II'nin ev sahipliğinde kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekipte gol yollarındaki en büyük koz Folarin Balogun'un performansı galibiyet yolunda anahtar rol oynayacak. Brest cephesinde ise Romain Del Castillo'nun yaratıcılığı ve Ludovic Ajorque'un fiziksel gücü, Monaco savunmasını zorlayacak en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Brest 1-0 kazanmış olsa da, Monaco'nun evindeki baskın oyunu bu randevuyu tam bir taktik savaşına dönüştürüyor. Her iki teknik adamın da orta saha hakimiyeti üzerine kuracağı planlar, maçın kaderini tayin edecek. İşte Monaco-Brest maçının detayları...

Monaco-Brest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 26. haftasındaki Monaco-Brest maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Stade Louis II'deki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.05'te başlayacak.

Monaco-Brest MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Monaco-Brest mücadelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Monaco-Brest MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Mawissa, Camara, Teze, Golovin; Akliouche, Balogun, Coulibaly

Brest: Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Balde; Ajorque

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
