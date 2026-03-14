Haberler Fransa Ligue 1 Angers-Nice CANLI YAYIN | Maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

Fransa Ligue 1’de 26. hafta mücadelesinde Angers, sahasında Nice’i konuk ediyor. Alexandre Dujeux yönetiminde topladığı 32 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi ekip, son maçında deplasmanda Nantes’ı 1-0 mağlup ederek moral depoladı. Diğer yanda ise 24 puanla 15. sırada bulunan ve Claude Puel’in gelişiyle çıkış arayan Nice, son haftalardaki istikrarsız gidişatına dur demek istiyor. Düşme hattıyla arasındaki puan farkı daralan konuk ekip için Raymond Kopa deplasmanı hayati bir önem taşıyor. Peki Angers-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 10:09
Ligue 1'de alt ve orta sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Angers ile Nice kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Angers'te bu sezon 9 kez kalesini gole kapatan Herve Koffi'nin performansı güven verirken, orta sahanın dinamik ismi Yassin Belkhdim'in kart cezası nedeniyle yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Konuk ekip Nice cephesinde ise sakatlık kabusu devam ediyor; Mohamed Abdelmonem ve Moise Bombito gibi savunma oyuncularının eksikliğinde kaptan Dante'nin tecrübesine büyük iş düşecek. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı deplasmanda 1-0 kazanan Angers, taraftarı önünde de aynı başarıyı tekrarlayıp ilk 10 hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte Angers-Nice maçının detayları...

Angers-Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 26. haftasındaki Angers-Nice maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Raymond Kopa'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.

Angers-Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Angers-Nice mücadelesi, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Angers-Nice MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Angers: Koffi; Biumla, Camara, Lefort; Arcus, Capelle, Belkebla, van den Boomen, Ekomie; Sbai, Koyalipou

Nice: Dupe; Clauss, Bah, Dante, Bard; Boudaoui, Vanhoutte; Cho, Sanson, Louchet; Diop

Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti!
''G.Saray kazanırsa dükkan kapanır"
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 15. gün: Hark Adası vuruldu
G.Saray genç Tangocu'nun peşinde!
Sergen Yalçın o ismin biletini kesti!
