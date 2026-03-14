Eintracht Frankfurt-Heidenheim CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da haftanın en adaletsiz gibi görünen ancak sürprizlere açık eşleşmesinde Eintracht Frankfurt, taraftarı önünde Heidenheim'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekipte Jonathan Burkardt 9 golle takımın en büyük kozu olurken, teknik direktör Albert Riera Ortega'nın orta sahada Hugo Larsson ve Fares Chaibi liderliğindeki taktiksel planı galibiyetin anahtarı olacak. Konuk ekip Heidenheim cephesinde ise işler oldukça karamsar; ligin en çok gol yiyen savunmasına sahip olan ekipte Frank Schmidt, oyuncularının 'onur mücadelesi' vermesini bekliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanmış olsa da, Frankfurt'un evindeki baskın oyunu ve Heidenheim'ın deplasmandaki zayıf performansı ibreyi ev sahibine çeviriyor. İşte Eintracht Frankfurt-Hidenheim maçının detayları...

Eintracht Frankfurt-Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 26. haftasındaki Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Deusche Bank Park'taki karşılaşma, Türkiye Saati ile 17.30'da başlayacak.

Eintracht Frankfurt-Heidenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Eintracht Frankfurt-Heidenheim mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Heidenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Brown, Amenda, Koch, Collins; Larsson, Kalimuendo, Chaibi, Hojlund, Bahoya; Burkardt

Heidenheim: Ramaj; Traore, Mainka, Gimber, Behrens; Schöppner, Kerber, Dinkci; S. Conteh, C. Conteh; Zivzivadze