Ziraat Türkiye Kupası
Eintracht Frankfurt-Heidenheim CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da 26. hafta heyecanı, Avrupa potasını zorlayan Eintracht Frankfurt ile ligin son sırasındaki Heidenheim arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Albert Riera Ortega yönetiminde topladığı 35 puanla 7. sırada yer alan ev sahibi ekip, son maçında St. Pauli ile golsüz berabere kalarak zirve takibinde yara alsa da sahasındaki formuna güveniyor. Diğer tarafta ise sadece 14 puanı bulunan ve 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Frank Schmidt’in Heidenheim’ı, kümede kalma umutlarını korumak adına mucize peşinde. Deutsche Bank Park’ta oynanacak bu kritik randevu, her iki takımın sezon sonu kaderini yakından ilgilendiriyor. Peki Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 10:52 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 11:05
Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da haftanın en adaletsiz gibi görünen ancak sürprizlere açık eşleşmesinde Eintracht Frankfurt, taraftarı önünde Heidenheim'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekipte Jonathan Burkardt 9 golle takımın en büyük kozu olurken, teknik direktör Albert Riera Ortega'nın orta sahada Hugo Larsson ve Fares Chaibi liderliğindeki taktiksel planı galibiyetin anahtarı olacak. Konuk ekip Heidenheim cephesinde ise işler oldukça karamsar; ligin en çok gol yiyen savunmasına sahip olan ekipte Frank Schmidt, oyuncularının 'onur mücadelesi' vermesini bekliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanmış olsa da, Frankfurt'un evindeki baskın oyunu ve Heidenheim'ın deplasmandaki zayıf performansı ibreyi ev sahibine çeviriyor. İşte Eintracht Frankfurt-Hidenheim maçının detayları...

Eintracht Frankfurt-Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 26. haftasındaki Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Deusche Bank Park'taki karşılaşma, Türkiye Saati ile 17.30'da başlayacak.

Eintracht Frankfurt-Heidenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Eintracht Frankfurt-Heidenheim mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Heidenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Brown, Amenda, Koch, Collins; Larsson, Kalimuendo, Chaibi, Hojlund, Bahoya; Burkardt

Heidenheim: Ramaj; Traore, Mainka, Gimber, Behrens; Schöppner, Kerber, Dinkci; S. Conteh, C. Conteh; Zivzivadze

