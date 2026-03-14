Hoffenheim-Wolfsburg maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da haftanın kritik randevusunda Hoffenheim, taraftarı önünde Wolfsburg karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekipte bu sezon 10 gole ulaşan Andrej Kramaric vtakımın en büyük kozubolarak öne çıkıyor. Wolfsburg cephesinde ise işler bir hayli karışık; üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından düşme hattına gerileyen konuk rakım, yeni hocaları Dieter Hecking önderliğinde savunma disiplinini ön plana çıkararak sürpriz peşinde koşacak. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Hoffenheim deplasmanda 3-2 kazanmayı başarmıştı. Ancak Wolfsburg'un kümede kalma motivasyonu ve Hoffenheim'ın Şampiyonlar Ligi iştahı, bu 90 dakikayı çok daha sert bir mücadeleye dönüştürebilir. İşte Hoffenheim-Wolfsburg maçının detayları...

Hoffenheim-Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 26. haftasındaki Hoffenheim-Wolfsburg maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. ProZero Arena'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 17.30'da başlayacak.

Borussia Dortmund-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Borussia Dortmund-Augsburg mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim-Wolfsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Avdullahu, Kramaric, Burger; Prass, Asllani, Toure

Wolfsburg: Grabara; Adjetey, Jenz, Koulierakis; Kumbedi, Eriksen, Vinicius Souza, Belocian; Lindstrom, Amoura; Pejcinovic