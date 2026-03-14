Hoffenheim-Wolfsburg maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim-Wolfsburg maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da 26. hafta heyecanı, sezonun en dikkat çeken ekiplerinden Hoffenheim ile zor günler geçiren Wolfsburg arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Christian Ilzer yönetiminde topladığı 49 puanla 3. sırada yer alan ve tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren ev sahibi ekip, son maçında Heidenheim’ı 4-2 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Diğer tarafta ise 20 puanla 17. sırada bulunan ve teknik direktörlük koltuğuna Dieter Hecking'i getiren Wolfsburg, bu kan değişiminin ardından çıkış arıyor. PreZero Arena’da oynanacak bu taktiksel savaşın sonucu merakla bekleniyor. Peki Hoffenheim-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 11:22
Hoffenheim-Wolfsburg maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da haftanın kritik randevusunda Hoffenheim, taraftarı önünde Wolfsburg karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekipte bu sezon 10 gole ulaşan Andrej Kramaric vtakımın en büyük kozubolarak öne çıkıyor. Wolfsburg cephesinde ise işler bir hayli karışık; üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından düşme hattına gerileyen konuk rakım, yeni hocaları Dieter Hecking önderliğinde savunma disiplinini ön plana çıkararak sürpriz peşinde koşacak. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Hoffenheim deplasmanda 3-2 kazanmayı başarmıştı. Ancak Wolfsburg'un kümede kalma motivasyonu ve Hoffenheim'ın Şampiyonlar Ligi iştahı, bu 90 dakikayı çok daha sert bir mücadeleye dönüştürebilir. İşte Hoffenheim-Wolfsburg maçının detayları...

Hoffenheim-Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 26. haftasındaki Hoffenheim-Wolfsburg maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. ProZero Arena'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 17.30'da başlayacak.

Borussia Dortmund-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Borussia Dortmund-Augsburg mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim-Wolfsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Avdullahu, Kramaric, Burger; Prass, Asllani, Toure

Wolfsburg: Grabara; Adjetey, Jenz, Koulierakis; Kumbedi, Eriksen, Vinicius Souza, Belocian; Lindstrom, Amoura; Pejcinovic

Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti!
''G.Saray kazanırsa dükkan kapanır"
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 15. gün: Hark Adası vuruldu
G.Saray genç Tangocu'nun peşinde!
Sergen Yalçın o ismin biletini kesti!
SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ömer Faruk Yurtseven fırtına estiriyor! Ömer Faruk Yurtseven fırtına estiriyor! 11:11
Borussia Dortmund-Augsburg maç bilgileri! Borussia Dortmund-Augsburg maç bilgileri! 11:05
Eintracht Frankfurt-Heidenheim maç bilgisi! Eintracht Frankfurt-Heidenheim maç bilgisi! 10:51
Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı bilgileri Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı bilgileri 10:51
Monaco-Brest maçı canlı yayın bilgisi! Monaco-Brest maçı canlı yayın bilgisi! 10:19
Angers-Nice maçı hangi kanalda? Angers-Nice maçı hangi kanalda? 10:09
Daha Eski
Lorient-Lens maçı detayları! Lorient-Lens maçı detayları! 10:01
Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı bilgileri Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı bilgileri 09:56
Real Madrid-Elche maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid-Elche maçı muhtemel 11'ler! 09:36
Papara Park'ta Karadeniz derbisi! Papara Park'ta Karadeniz derbisi! 09:35
Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti! Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti! 09:30
G.Saray'da Can Armando gerçeği! G.Saray'da Can Armando gerçeği! 09:26