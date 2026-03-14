Hamburg-Köln MAÇI CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamburg-Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da haftanın stratejik mücadelelerinden birinde Hamburg, taraftarı önünde Köln'ü konuk ediyor. Konuk ekip cephesinde işler pek yolunda gitmiyor; sekiz maçlık deplasman galibiyeti hasretine son vermek isteyen Köln, Ragnar Ache'nin gol yollarındaki etkinliğine güveniyor. Volksparkstadion'da oynanacak bu mücadele, her iki takımın da ligin geri kalanındaki rotasını belirleyecek nitelikte. Özellikle orta sahadaki Eric Martel ve Daniel Fernandes arasındaki mücadele maçın kırılma noktası olabilir. İşte Hamburg-Köln maçının detayları...

Hamburg-Köln MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 26. haftasındaki Hamburg-Köln maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Volksparkstadion'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 20.30'da başlayacak.

Hamburg-Köln MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Hamburg-Köln mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hamburg-Köln MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hamburg: Fernandes; Omari, Vuskovic, Torunarigha; Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim; Otele, Konigsdorffer, Dompe

Köln: Schwabe; Krauss, Van den Berg, Ozkacar, Lund; Johannesson, Martel; Maina, Kaminski, El Mala; Ache