Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, Elazığ depremi nedeniyle ertelenen 19. hafta maçında Yeni Mlatyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer zorlu maçtan 3-1 galip ayrılıp puanını 52'ye çıkararak averajla zirveye yerleşti.

LİGDE 3 AYDIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Fırtına'ya liderliği getiren golleri 10'da Filip Novak, 30'da Jose Sosa ve 55'te Anthony Nwakaeme kaydetti. 10 haftadır ligde kaybetmeyen Trabzonspor bu süreçteki 8. galibiyetine imza attı. Trabzonspor ligdeki son mağlubiyetini 16 Aralık 2019'da 2-1'lik skorla evinde Denizlispor'a karşı almıştı.

Galibiyet hasreti 10 haftaya çıkan ve 25 puanda kalan ev sahibi Yeni Malatya'nın tek golü ise 44'te Umut Bulut'tan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada sağ taraftan Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak topu kafa ile filelere gönderdi: 0-1.



30'uncu dakikada Sorlth'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Sosa filelere gönderdi: 0-2.



41'inci dakıda soldan ceza sahasına giren Fofana'ın ortasına Umut vurdu, top kaleci Uğurcan'ı geçerek auta çıktı.



44'üncü dakikada Gökhan'ın ortasında top savunmaya çarparak Umut'un önünde kaldı. Umut'un çektiği şu Novak'a çarparak filelere gitti: 1-2.



İlk yarıyı Trabzonspor Malatyaspor karşısında 2-1 galip tamamladı.



55. dakikada bordo-mavili ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ekuban'ın pasında topla buluşan Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 1-3

58. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında Acquah topu uzaklaştırdı. Bir kez daha topu önünde bulan Sosa'nın ikinci ortasında Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, son anda araya giren Robin Yalçın topu kornere gönderdi.

89. dakikada Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda skorda bir değişiklik olmadı ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

NWAKAEME SERİYE BAĞLADI!

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme, son haftalarda sergilediği performansla takımını sırtlıyor. Nijeryalı futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında da fileleri havalandırarak Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta 6 gole ulaştı. Nwakaeme ligdeki toplam gol sayısını ise 10'a çıkardı.

KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç öncesi statta alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti. Görevliler karşılaşma öncesinde stat ve çevresini dezenfekte ederek koronavirüse karşı önlem aldılar.

Öte yandan maç öncesi seremonisinde iki takım futbolcuları el sıkışmadı. Her iki takımın futbolcuları, personelleri ve karşılaşmanın tüm hakemleri koronavirüs sebebiyle maç öncesi ellerini dezenfekte etti.