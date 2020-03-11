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BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler
Süper Lig'de 19. hafta erteleme karşılaşmasında Btc Turk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den gelirken, Malatya ekibinin tek sayısını Umut Bulut kaydetti. İşte BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından dikkat çeken kareler...
11 Mart 2020 Çarşamba 22:32
Güncelleme: 11.03.2020 22:32
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Süper Lig'de 19. hafta erteleme karşılaşmasında Trabzonspor ile Btc Turk Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-1 bordo-mavili ekibin üstünlüğüyle sonlandı.
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Fırtına'ya galibiyeti getiren goller Filip Novak, Jose Sosa ve Nwakaeme'den gelirken, Malatya ekibinin tek sayısını Umut Bulut kaydetti.
İŞTE YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN DİKKAT ÇEKEN KARELER