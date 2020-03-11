Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, tüm dünyada 3 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, futbol müsabakalarının oynanmasına engel teşkil ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig'de oynanması planlanan Manchester City-Arsenal mücadelesinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ertelendiği duyuruldu.

Manchester City kulübünden yapılan açıklamada, "Arsenal'in bazı oyuncularının, Olympiakos ile oynanan müsabaka öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan başkan Evangelos Marinakis ile tokalaştığı tespit edilmiştir. Maç erteleme kararı sağlık kurulunun tavsiyesi üzerine alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp, maçın oynanacağı tarihi ise ilerleyen günlerde duyuracağını açıkladı. Arsenal'de ise Olympiakos başkanıyla el sıkışan futbolcular ve bazı teknik ekip personelinin karantinaya alındığı ifade ediliyor.