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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'de koronavirüs paniği! Karantinaya alındılar

- maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

'de oynanacak - maçı koronavirüse karşı tedbir kapsamında ertelendi. City'den yapılan açıklamada, "Arsenal'den bazı isimlerin, koronavirüs testi pozitif çıkan Başkanı 'le el sıkıştığı için sağlık kurulunun aldığı karar gereği maç ertelenmiştir" denildi.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, tüm dünyada 3 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, futbol müsabakalarının oynanmasına engel teşkil ediyor. Son olarak 'de oynanması planlanan - mücadelesinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ertelendiği duyuruldu.

Manchester City kulübünden yapılan açıklamada, "Arsenal'in bazı oyuncularının, ile oynanan müsabaka öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan başkan ile tokalaştığı tespit edilmiştir. Maç erteleme kararı sağlık kurulunun tavsiyesi üzerine alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp, maçın oynanacağı tarihi ise ilerleyen günlerde duyuracağını açıkladı. Arsenal'de ise Olympiakos başkanıyla el sıkışan futbolcular ve bazı teknik ekip personelinin karantinaya alındığı ifade ediliyor.

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  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 09:39
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