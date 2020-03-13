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13 Mart 2020, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'den koronavirüs mesajı!

'den mesajı!

Mesut Özil'den koronavirüs mesajı!

ekiplerinden 'da forma giyen Alman futbolcu , hesabından salgını ile alakalı bir mesaj gönderdi.

'de tüm karşılaşmaların nedeniyle 4 Nisan'a ertelendiği açıklanmıştı.

'da forma giyen Alman yıldız , erteleme kararının ardından hesabından koronavirüs ile alakalı bir mesaj gönderdi.

Yaptığı paylaşımda Özil, "Alabileceğiniz tüm önlemleri alın, özellikle yüksek risk altında olanlara karşı dikkatli ve düşünceli olun. Bu küresel sorunla uğraşırken, virüsün yayılmasını engellemek için çalışan doktorlara, hemşirelere ve bilim adamlarına teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Büyük baskı altındalar, saygı ve minnettarlığı hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 21:18
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