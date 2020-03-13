Mesut Özil'den koronavirüs mesajı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile alakalı bir mesaj gönderdi.
İngiltere Premier Lig'de tüm karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle 4 Nisan'a ertelendiği açıklanmıştı.
Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, erteleme kararının ardından sosyal medya hesabından koronavirüs ile alakalı bir mesaj gönderdi.
Yaptığı paylaşımda Özil, "Alabileceğiniz tüm önlemleri alın, özellikle yüksek risk altında olanlara karşı dikkatli ve düşünceli olun. Bu küresel sorunla uğraşırken, virüsün yayılmasını engellemek için çalışan doktorlara, hemşirelere ve bilim adamlarına teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Büyük baskı altındalar, saygı ve minnettarlığı hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 21:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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