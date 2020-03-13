Mesut Özil'den koronavirüs mesajı!

İngiltere Premier Lig'de tüm karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle 4 Nisan'a ertelendiği açıklanmıştı.

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, erteleme kararının ardından sosyal medya hesabından koronavirüs ile alakalı bir mesaj gönderdi.

Yaptığı paylaşımda Özil, "Alabileceğiniz tüm önlemleri alın, özellikle yüksek risk altında olanlara karşı dikkatli ve düşünceli olun. Bu küresel sorunla uğraşırken, virüsün yayılmasını engellemek için çalışan doktorlara, hemşirelere ve bilim adamlarına teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Büyük baskı altındalar, saygı ve minnettarlığı hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.