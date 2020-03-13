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13 Mart 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs açıklaması!

'dan açıklaması!

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs açıklaması!

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta Daniele 'nin testlerinin pozitif çıkmasının ardından ülkesinde kalma kararı alan , açıklamalarda bulundu.

'un 34 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli yıldızı , son dönemde dünya çapında yayılan koronavirüsle alakalı bir mesaj yolladı.

Bu süreçte sağlık personellerine destek olacağını belirten Ronaldo, "Futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba, bir insan olarak konuşuyorum. İnsan hayatı her şeyin üstünde geliyor. Takım arkadaşım ile birlikte bu virüsle boğuşan ve hayatlarını riske atarak bu virüse karşı savaşan sağlık personellerinin yanındayım."

TESTLERİNDE SEMPTOMA RASTLANMADI

Portekizli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili konuşan Madeira Sağlık Kurulu Başkanı Pedro Ramos ise, "Ronaldo'da ve ailesinde herhangi bir semptoma rastlanmadı. Yaptığı ziyaret, sağlık personellerimiz tarafından titizlikle takip edildi" ifadelerini kullandı.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 19:56
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