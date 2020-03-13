Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs açıklaması!

Juventus'un 34 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, son dönemde dünya çapında yayılan koronavirüsle alakalı bir mesaj yolladı.

Bu süreçte sağlık personellerine destek olacağını belirten Ronaldo, "Futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba, bir insan olarak konuşuyorum. İnsan hayatı her şeyin üstünde geliyor. Takım arkadaşım Rugani ile birlikte bu virüsle boğuşan ve hayatlarını riske atarak bu virüse karşı savaşan sağlık personellerinin yanındayım."

TESTLERİNDE SEMPTOMA RASTLANMADI

Portekizli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili konuşan Madeira Sağlık Kurulu Başkanı Pedro Ramos ise, "Ronaldo'da ve ailesinde herhangi bir semptoma rastlanmadı. Yaptığı ziyaret, sağlık personellerimiz tarafından titizlikle takip edildi" ifadelerini kullandı.