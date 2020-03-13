Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs açıklaması!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Daniele Rugani'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından ülkesinde kalma kararı alan Cristiano Ronaldo, açıklamalarda bulundu.
Juventus'un 34 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, son dönemde dünya çapında yayılan koronavirüsle alakalı bir mesaj yolladı.
Bu süreçte sağlık personellerine destek olacağını belirten Ronaldo, "Futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba, bir insan olarak konuşuyorum. İnsan hayatı her şeyin üstünde geliyor. Takım arkadaşım Rugani ile birlikte bu virüsle boğuşan ve hayatlarını riske atarak bu virüse karşı savaşan sağlık personellerinin yanındayım."
TESTLERİNDE SEMPTOMA RASTLANMADI
Portekizli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili konuşan Madeira Sağlık Kurulu Başkanı Pedro Ramos ise, "Ronaldo'da ve ailesinde herhangi bir semptoma rastlanmadı. Yaptığı ziyaret, sağlık personellerimiz tarafından titizlikle takip edildi" ifadelerini kullandı.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 19:56
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.