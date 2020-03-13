Haberler Galeri Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası

Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Avrupa'da en çok etkisini gösterdiği ülke İtalya olmuştu. Çizme'de tecrit ilan edilirken, Juventus'lu Rugani'de testler pozitif çıkmıştı. Öte yandan Siyah beyazlıların dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya da test yapılırken, Portekizli yıldız, testin ardından kendini karantinaya aldı. Madeira'da, Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha De Fuzeta adasında, lüks bir villada karantinada olan Ronaldo'nun kaldığı yerin görselleri ortaya çıktı.

13 Mart 2020 Cuma 11:43 Güncelleme: 13.03.2020 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





