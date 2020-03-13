Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası

Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Avrupa'da en çok etkisini gösterdiği ülke İtalya olmuştu. Çizme'de tecrit ilan edilirken, Juventus'lu Rugani'de testler pozitif çıkmıştı. Öte yandan Siyah beyazlıların dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya da test yapılırken, Portekizli yıldız, testin ardından kendini karantinaya aldı. Madeira'da, Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha De Fuzeta adasında, lüks bir villada karantinada olan Ronaldo'nun kaldığı yerin görselleri ortaya çıktı.
13 Mart 2020 Cuma 11:43 Güncelleme: 13.03.2020 12:22
Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Avrupa'da İtalya'yı büyük ölçüde etkilemiş durumda.

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Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası

Ülkede, yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 196 kişi artarak "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası

21 Şubat'ta patlak veren covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkede eczaneler ve gıda mağazaları dışındaki bütün dükkanlar kapatılarak olağanüstü bir adım atıldı.

Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. İtalya'da açık olan mağazalara 'güvenli uzaklık' işaretleri çekilmeye başlandı.

Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası

Halka açık alanlarda da bu yöntem kullanılıyor. Yerdeki işaretler sayesinde insanlar birbirlerine yaklaşamıyor ve salgının daha fazla insana ulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor. İtalya'da sokağa çıkan herkes birbirinden yeterli bir uzaklıkta durmaya çalışıyor. Kuyruklar genellikle uzak aralıklarla yapılmaya çalışılıyor.

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