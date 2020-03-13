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Cristiano Ronaldo ortaya çıktı! İşte karantinada kaldığı 'Ilha De Fuzeta' adası
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Avrupa'da en çok etkisini gösterdiği ülke İtalya olmuştu. Çizme'de tecrit ilan edilirken, Juventus'lu Rugani'de testler pozitif çıkmıştı. Öte yandan Siyah beyazlıların dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya da test yapılırken, Portekizli yıldız, testin ardından kendini karantinaya aldı. Madeira'da, Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha De Fuzeta adasında, lüks bir villada karantinada olan Ronaldo'nun kaldığı yerin görselleri ortaya çıktı.
13 Mart 2020 Cuma 11:43 Güncelleme: 13.03.2020 12:22
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Halka açık alanlarda da bu yöntem kullanılıyor. Yerdeki işaretler sayesinde insanlar birbirlerine yaklaşamıyor ve salgının daha fazla insana ulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor. İtalya'da sokağa çıkan herkes birbirinden yeterli bir uzaklıkta durmaya çalışıyor. Kuyruklar genellikle uzak aralıklarla yapılmaya çalışılıyor.
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