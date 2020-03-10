Koronavirüs futbola kabus gibi çöktü! İşte alınan kararlar

Dünya çapında hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok spor dalında yoğun önemlemler alınırken, futbolda da flaş kararlara imza atıldı.

Koronavirüsün etkilediği ülkelerde futbol organizasyonlarıyla ilgili bugün alınan kararlar şu şekilde:

1- İspanya La Liga'da maçlar 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacak.

2- Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'de maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

3- Portekiz'in en önemli iki ligi Liga NOS ve LigaPro'da maçların ikinci bir emre kadar seyircisiz olarak oynanacağı duyuruldu.

4- Japonya J Ligi'nde ilk olarak 18 Mart olarak açıklanan iptal kararı, 3 Nisan'a kadar uzatıldı. Japonya J Ligi'nde maçlar 3 Nisan'a kadar askıya alındı.

5- Polonya Ekstraklasa'da maçlar ikinci bir emre kadar seyircisiz oynanacak.

6- LASK Linz ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı seyircisiz oynanacak.

7- Slovakya ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 26 Mart'ta oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off yarı finali müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.

8- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında 18 Mart'ta oynanacak olan Barcelona - Napoli müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.

9- İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, liglerin 3 Nisan'a kadar askıya alınmasının ardından 15 Mart'a kadar idman yapmayacağını duyurdu.

10- Avusturya Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle liglerin 2 haftalığına durdurulduğunu açıkladı..

11- Almanya Bundesliga'nın 26. haftasındaki Borussia Dortmund - Schalke 04 ve Mönchengladbach - Köln karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

12- Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle liglerde maçlar iki hafta süreyle seyircisiz oynanacak.