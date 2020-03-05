Granada 2-1 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU
İspanya Kral Kupası yarı finalinde 1-0'ın rövanşında Athletic Bilbao, deplasmanda Granada'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasman golü avantajıyla adını finale yazdırdı.
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Granada ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 48. dakikasında Granada, Carlos Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 76'yı gösterirken German Sanchez farkı 2'ye çıkardı.
81. dakikada deplasman ekibinde Yuri durumu 2-1'e getirdi.
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve ilk maçı 1-0 kazanan Athletic Bilbao, deplasman golü avantajıyla adını finale yazdırdı.
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- 06.03.2020
- Güncelleme: 06.03.2020 01:08
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