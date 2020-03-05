Granada 2-1 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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2-1 | MAÇ SONUCU

Granada 2-1 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

yarı finalinde 1-0'ın rövanşında , deplasmanda 'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasman golü avantajıyla adını finale yazdırdı.

yarı rövanş karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi.

Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 48. dakikasında Granada, Carlos Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 76'yı gösterirken German Sanchez farkı 2'ye çıkardı.

81. dakikada deplasman ekibinde Yuri durumu 2-1'e getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve ilk maçı 1-0 kazanan Athletic Bilbao, deplasman golü avantajıyla adını finale yazdırdı.

Bilbao, finalde ile karşılaşacak.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 01:08
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