Almanya'da Türk spor kulübüne saldırı! Wesel Anadolu Spor... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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'da Türk spor kulübüne skandal saldırı! Camları indirdiler...

Almanya'da Türk spor kulübüne skandal saldırı! Camları indirdiler...

'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaleti'ne bağlı Wesel kentinde, Kulübü'nün binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında kulüp binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenilirken saldırının sadece maddi hasar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

'nın Wesel kentinde, Kulüp binasına saldırı gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Cihan Sarıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Wesel Anadolu Spor kulübüne haince zarar verme amacıyla saldırı yapılmıştır. Komşu Alman spor kulübüne hiç bir zarar verilmemiştir, iki kulüp arası sadece 10 metredir. Aşırılık, Almanya'da artık gelenek olmaya başladı. Üzücü ve vahim bir durum" ifadelerini kullandı.

Polis, saldırganları arıyor.

  1. 25.02.2020
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