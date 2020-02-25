Almanya'da Türk spor kulübüne skandal saldırı! Camları indirdiler...
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaleti'ne bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor Kulübü'nün binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında kulüp binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenilirken saldırının sadece maddi hasar olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Almanya'nın Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor Kulüp binasına saldırı gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Cihan Sarıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Wesel Anadolu Spor kulübüne haince zarar verme amacıyla saldırı yapılmıştır. Komşu Alman spor kulübüne hiç bir zarar verilmemiştir, iki kulüp arası sadece 10 metredir. Aşırılık, Almanya'da artık gelenek olmaya başladı. Üzücü ve vahim bir durum" ifadelerini kullandı.
Polis, saldırganları arıyor.
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Almanya'da Türk spor kulübüne skandal saldırı! Camları indirdiler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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