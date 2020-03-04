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04 Mart 2020, Çarşamba
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Mirandes 0-1 | MAÇ SONUCU

Mirandes 0-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU

İspanya yarı final ikinci maçında deplasmanda Mirandes ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Real Sociedad'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. İlk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Real Sociedad, 32 yıl aradan sonra Kral Kupası'nda adını finale yazdırdı.

'nda yarı finale kalan tek 2. lig takımı olan Mirandes ile karşılaşan , 2-1 kazandığı ilk maçın ardından rakibini deplasmanda oynanan rövanş maçında da 1-0 mağlup etti.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal attı.

Kral Kupası tarihinde altı kez final oynayan ve 1909 ve 1987'de iki kez bu kupayı kazanan Real Sociedad, son olarak 1988 yılında finale kalmış ve 'ya 1-0 yenilmişti.

FİĞER FİNALİST BUGÜN BELLİ OLUYOR

Kupada diğer finalist bu akşam oynanacak Granada- maçında belli olacak.

Kral Kupası'nı 23 kez ile, Barcelona'nın ardından en fazla kazanan ikinci takım olan Athletic, Granada'ya karşı sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Granada'da forma giyen Türk futbolcu ise Athletic Bilbao maçıyla ilgili İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Tarihi bir maç. Finale kalmak herkesin hayali. Bu maça çok büyük önem veriyoruz. Elimizden gelenin en iyisini sahada vermeliyiz. Final için iki gole ihtiyacımız var ve bunu yapmaya çalışacağız." demişti.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 01:46
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