Mirandes 0-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU
İspanya Kral Kupası yarı final ikinci maçında Real Sociedad deplasmanda Mirandes ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Real Sociedad'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. İlk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Real Sociedad, 32 yıl aradan sonra Kral Kupası'nda adını finale yazdırdı.
Kral Kupası'nda yarı finale kalan tek 2. lig takımı olan Mirandes ile karşılaşan Real Sociedad, 2-1 kazandığı ilk maçın ardından rakibini deplasmanda oynanan rövanş maçında da 1-0 mağlup etti.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal attı.
Kral Kupası tarihinde altı kez final oynayan ve 1909 ve 1987'de iki kez bu kupayı kazanan Real Sociedad, son olarak 1988 yılında finale kalmış ve Barcelona'ya 1-0 yenilmişti.
FİĞER FİNALİST BUGÜN BELLİ OLUYOR
Kupada diğer finalist bu akşam oynanacak Granada-Athletic Bilbao maçında belli olacak.
Kral Kupası'nı 23 kez ile, Barcelona'nın ardından en fazla kazanan ikinci takım olan Athletic, Granada'ya karşı sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı.
Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise Athletic Bilbao maçıyla ilgili İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Tarihi bir maç. Finale kalmak herkesin hayali. Bu maça çok büyük önem veriyoruz. Elimizden gelenin en iyisini sahada vermeliyiz. Final için iki gole ihtiyacımız var ve bunu yapmaya çalışacağız." demişti.
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 01:46
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