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23 Ocak 2020, Perşembe
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Granada formasıyla ilk golünü atan sakatlandı

Granada formasıyla ilk golünü atan İsmail Köybaşı sakatlandı

Granada'nın Badalona'yı 3-1 yendiği maçın 2. dakikasında gol atan 36. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. 'ın kadroda olmadığı Valladolid, deplasmanda 2. lig takımı Tenerife'ye 2-1 yenilerek elendi.

İspanya futbol 3. turunda Badalona'yı 3-1 yenerek eleyen Granada'nın ilk golünü atan sakatlandı.

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan 3. tur müsabakalarında 3. ligden Badalona ile deplasmanda karşılaşan Granada'da İsmail Köybaşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında, 'de oynadığı dönemden de takım arkadaşı olan 'nun kafa vuruşuyla verdiği asistte topla buluşan Köybaşı, attığı golle Granada'yı 1-0 öne geçirdi.

Maçın 36. dakikasında sağ bacağında kas çekmesi sakatlığından oyuna devam edemeyen Köybaşı, Antonio Puertas ile değiştirildi.

Granada'da ilk sezonunu geçiren ve lig maçlarında yedek bekletilen Köybaşı, kırmızı beyazlı formayla ilk golünü attı.

Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatmalarında, Maxime Gonalons (Dk. 102) ve Carlos Fernandez (Dk. 110) ile goller bulan Granada, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura adına yazdırdı.

ENES OYNAMADI

Öte yandan Kral Kupası 3. turunda oynanan diğer maçlarda, deplasmanda 3. lig takımı İbiza'yı uzatma dakikalarının oynandığı 90+5'te Antoine Griezmann'ın attığı golle 2-1 yenen ve diğer bir 3. lig takımı Unionistas Salamanca'yı 3-1 yenen de kupada son 16'ya kaldı. Teknik direktör Sergio Gonzalez'in tercihiyle dinlendirilen ve Sergi Guardiola'dan yoksun olan Valladolid ise 2. lig takımlarından Tenerife'ye deplasmanda 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

  1. 23.01.2020
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