Naci Ünüvar Ajax tarihine geçti! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Naci Ünüvar Ajax tarihine geçti!

tarihine geçti!

Naci Ünüvar Ajax tarihine geçti!

Kupası son 16 turu maçında , evinde Spakenburg'u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırırken, karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna dahil olan ve 86. dakikada takımı adına 1 gol kaydeden kulüp tarihine geçti.

Kupası son 16 turunda , Spakenburg'u konuk etti.

Ajax rakibini mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

Kırmızı beyazlı ekipte 75. dakikada oyuna giren , 86. dakikada penaltıdan attığı golle skoru tayin eden isim oldu.

Penaltıyı Ünüvar yaptırırken takımın birinci penaltı atıcısı olan Klaas-Jan Huntelaar, atışı genç oyuncunun yapmasını istedi.

Ünüvar, böylelikle Ajax tarihinin hem bir resmi maçta forma giyen hem de gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu.

'dan kiralık olarak Hollanda ekibine transfer olan maça ilk 11'de başlarken, 61 dakika sahada kaldı.

  1. 23.01.2020
  2. Güncelleme: 23.01.2020 01:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Naci Ünüvar Ajax tarihine geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN