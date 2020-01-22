Naci Ünüvar Ajax tarihine geçti!
Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında Ajax, evinde Spakenburg'u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırırken, karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna dahil olan ve 86. dakikada takımı adına 1 gol kaydeden Naci Ünüvar kulüp tarihine geçti.
Hollanda KNVB Kupası son 16 turunda Ajax, Spakenburg'u konuk etti.
Ajax rakibini 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
Kırmızı beyazlı ekipte 75. dakikada oyuna giren Naci Ünüvar, 86. dakikada penaltıdan attığı golle skoru tayin eden isim oldu.
Penaltıyı Ünüvar yaptırırken takımın birinci penaltı atıcısı olan Klaas-Jan Huntelaar, atışı genç oyuncunun yapmasını istedi.
Ünüvar, böylelikle Ajax tarihinin hem bir resmi maçta forma giyen hem de gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu.
Galatasaray'dan kiralık olarak Hollanda ekibine transfer olan Ryan Babel maça ilk 11'de başlarken, 61 dakika sahada kaldı.
Naci Ünüvar ilk resmi maçında gol atmayı da başardı ??— Fotomaç (@fotomac) January 22, 2020
??86' penaltıpic.twitter.com/Ra5U7XWHM4
- 23.01.2020
- Güncelleme: 23.01.2020 01:38
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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