Naci Ünüvar Ajax tarihine geçti!

Hollanda KNVB Kupası son 16 turunda Ajax, Spakenburg'u konuk etti.

Ajax rakibini 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

Kırmızı beyazlı ekipte 75. dakikada oyuna giren Naci Ünüvar, 86. dakikada penaltıdan attığı golle skoru tayin eden isim oldu.

Penaltıyı Ünüvar yaptırırken takımın birinci penaltı atıcısı olan Klaas-Jan Huntelaar, atışı genç oyuncunun yapmasını istedi.

Ünüvar, böylelikle Ajax tarihinin hem bir resmi maçta forma giyen hem de gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu.

Galatasaray'dan kiralık olarak Hollanda ekibine transfer olan Ryan Babel maça ilk 11'de başlarken, 61 dakika sahada kaldı.