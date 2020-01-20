Reinier Jesus Carvalho resmen Real Madrid'de!
La Liga ekiplerinden Real Madrid, Flamengo'da forma giyen 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Reinier Jesus Carvalho'yu 6 yıllığına kadrosuna kattı.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Reinier Jesus Carvalho'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya ekibi Flamengo ile varılan anlaşma gereği Reinier ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Reinier'in, 23 Yaş Altı Brezilya Milli Takımı ile katıldığı Olimpiyat Ön Elemeleri Turnuvası'nın sona ermesinin ardından Real Madrid Castilla takımına dahil olacağı açıklandı.
İspanyol basını, Real Madrid'in Reinier'in transferinden dolayı Brezilya kulübüne 30 milyon avro ödediğini iddia etti.
Reinier'in ilk olarak Real Madrid'in B takımı olan ve 3. Lig'de mücadele eden Castilla takımında yer alacağı, dönem dönem A takımla da antrenmanlara çıkarak gelecek sezona hazırlanacağı kaydedildi.
- 20.01.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Reinier Jesus Carvalho resmen Real Madrid'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.