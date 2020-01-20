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20 Ocak 2020, Pazartesi
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resmen 'de!

Reinier Jesus Carvalho resmen Real Madrid'de!

ekiplerinden , Flamengo'da forma giyen 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu 'yu 6 yıllığına kadrosuna kattı.

ekiplerinden , 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu 'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ekibi Flamengo ile varılan anlaşma gereği Reinier ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Reinier'in, 23 Yaş Altı Brezilya ile katıldığı Olimpiyat Ön Elemeleri Turnuvası'nın sona ermesinin ardından Real Madrid Castilla takımına dahil olacağı açıklandı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Reinier'in transferinden dolayı Brezilya kulübüne 30 milyon avro ödediğini iddia etti.

Reinier'in ilk olarak Real Madrid'in B takımı olan ve 3. Lig'de mücadele eden Castilla takımında yer alacağı, dönem dönem A takımla da antrenmanlara çıkarak gelecek sezona hazırlanacağı kaydedildi.

  1. 20.01.2020
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