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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler İspanya La Liga Haberleri MAÇ SONUCU Real Madrid 2-1 Sevilla

MAÇ SONUCU 2-1

MAÇ SONUCU Real Madrid 2-1 Sevilla

'nın 20. haftasında Santiago Bernabeu'da 'yı ağırlayan , 'nun attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Sevilla'nın tek golünü ise De Jong kaydetti.

1. Futbol Ligi'nin () 20. haftasında sahasında oynadığı maçta 'yı 2-1 yendi.

Karşılaşmada tartışmaları pozisyonlar ve hakem kararları öne çıktı.

İlk yarının 29. dakikasında Sevilla'nın De Jong ile attığı gol, VAR'a başvuran hakemin pozisyonda Sevillalı futbolcu Gudelj'in Milatao'ya faul yaptığına kanaat getirmesiyle iptal edildi. Bu karar, Sevilla teknik yönetiminden tepki aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı, 57. dakikada ile öne geçen Real Madrid'e, 64. dakikada De Jong ile karşılık veren Sevilla, skora bir kez daha eşitliği getirdi. (1-1)

Ev sahibi takım, 69. dakikada Brezilyalı futbolcusu Casemiro ile bir kez daha öne geçti.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-1 galibiyetiyle ayrıldı.

Bu skorla puanını 43'e çıkaran Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona'nın önünde liderliğe otururken, Sevilla ise 4. sırada kaldı.

  1. 18.01.2020
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