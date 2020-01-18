MAÇ SONUCU Real Madrid 2-1 Sevilla
La Liga'nın 20. haftasında Santiago Bernabeu'da Sevilla'yı ağırlayan Real Madrid, Carlos Casemiro'nun attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Sevilla'nın tek golünü ise De Jong kaydetti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 2-1 yendi.
Karşılaşmada tartışmaları pozisyonlar ve hakem kararları öne çıktı.
İlk yarının 29. dakikasında Sevilla'nın De Jong ile attığı gol, VAR'a başvuran hakemin pozisyonda Sevillalı futbolcu Gudelj'in Milatao'ya faul yaptığına kanaat getirmesiyle iptal edildi. Bu karar, Sevilla teknik yönetiminden tepki aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı, 57. dakikada Carlos Casemiro ile öne geçen Real Madrid'e, 64. dakikada De Jong ile karşılık veren Sevilla, skora bir kez daha eşitliği getirdi. (1-1)
Ev sahibi takım, 69. dakikada Brezilyalı futbolcusu Casemiro ile bir kez daha öne geçti.
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-1 galibiyetiyle ayrıldı.
Bu skorla puanını 43'e çıkaran Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona'nın önünde liderliğe otururken, Sevilla ise 4. sırada kaldı.
- 18.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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