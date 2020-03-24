Messi'den corona virüsü ile mücadele için 1 milyon Euro bağış - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Messi'den corona virüsü ile mücadele için 1 milyon Euro bağış

Messi'den corona virüsü ile mücadele için 1 milyon Euro bağış

'nın Arjantinli futbolcusu , corona virüsü ile mücadele için 'nın Barselona kentinde bir hasteneye ve ülkesi Arjantin'e toplamda 1 milyon Euro bağış yaptı. Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde daha kolay maske takabilmek için sakallarını kesmek zorunda kalan sağlık personellerine destek amacıyla sakallarını kesmişti. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Dünyanın her yerinden corona virüs ile mücadeleye yapılan bağışa Arjantinli yıldız de katıldı.

Yıldız futbolcu 'nın Barselona kentindeki bir hastaneye ve ülkesi Arjantin'e toplam 1 milyon Euro bağış yaptı.

HASTANEDEN TEŞEKKÜR GELDİ

Messi'nin bağışı sonrası 'Haspital Clinic' isimli hastaneden teşekkür paylaşımı geldi.

KORUNMAK İÇİN SAKALLARINI KESMİŞTİ

Dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da da birçok ölüme sebep olan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya olurken, Barça'da forma giyen Messi, hastalıktan korunma amacıyla sakallarını kesmişti.

Sakalların maske takılmasını zorlaştırdığını belirten Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

GUARDIOLA DA 1 MİLYON EURO BAĞIŞLAMIŞTI

İngiliz devi 'nin dünyaca ünlü teknik direktörü corona virüsünün yüzlerce can aldığı ülkesi İspanya'ya yardım eli uzatmıştı. 49 yaşındaki teknik adamın corona ile mücadele kapsamında 'daki Angel Soler Daniel Vakfı'na ve Barcelona Sağlık Koleji'ne 1 milyon Euro bağışladığı öğrenilmişti.

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 00:54
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