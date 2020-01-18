Enes'e büyük övgü!
Real Valladolid'de son haftalardaki başarılı performansıyla öne çıkan Enes Ünal'a, kulüp başkanı Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan da övgü geldi.
Milli oyuncunun röportajına sürpriz bir şekilde konuk olan efsane oyuncu, Enes'e "gollere devam" diye seslendi. Enes iyi, çok iyi" diyen Ronaldo, milli futbolcudan beklentisinin "daha fazla gol" olduğunu vurguladı. Ronaldo'ya övgüler yağdıran genç forvet, "Bazen başkan bize sahada birkaç figür öğret, dediğiniz hiç oldu mu?" sorusuna ise gülümseyerek "O kadar da samimi değiliz" cevabını verdi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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