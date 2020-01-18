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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Enes'e büyük övgü!

Enes'e büyük övgü!

Real Valladolid'de son haftalardaki başarılı performansıyla öne çıkan 'a, kulüp başkanı Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan da övgü geldi.

Milli oyuncunun röportajına sürpriz bir şekilde konuk olan efsane oyuncu, Enes'e "gollere devam" diye seslendi. Enes iyi, çok iyi" diyen Ronaldo, milli futbolcudan beklentisinin "daha fazla gol" olduğunu vurguladı. Ronaldo'ya övgüler yağdıran genç forvet, "Bazen başkan bize sahada birkaç figür öğret, dediğiniz hiç oldu mu?" sorusuna ise gülümseyerek "O kadar da samimi değiliz" cevabını verdi.

  1. 18.1.2020
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