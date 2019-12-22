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22 Aralık 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU 0-0

MAÇ SONUCU Real Madrid 0-0 Athletic Bilbao

'nın 18. haftasında , Santiago Bernabeu'da ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 37'ye çıkartan Real Madrid, şampiyonluk yarışında lider 'nın iki puan gerisinde kaldı.

1. Futbol Ligi'nin () 18. haftasında , sahasında oynadığı maçta ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın baştan sonuna kadar sahada rakibine üstünlük kuran Real Madrid, yakaladığı çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremedi. Eflatun beyazlıların üç şutunda top direkten döndü.

Kontrataklarla tehlikeli olan Athletic Bilbao ise son vuruşlarda kaleci 'yı geçemedi.

Bu sonuçla puanını 37'ye çıkartan Real Madrid, şampiyonluk yarışında lider 'nın iki puan gerisinde kaldı.

Athletic Bilbao ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.

  1. 23.12.2019
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