MAÇ SONUCU | Barcelona 4 - 1 Deportivo Alaves - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 4 - 1

MAÇ SONUCU | Barcelona 4 - 1 Deportivo Alaves

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 18. haftasında , sahasında 'i 4-1 yendi. Bu arada, ligdeki gol sayısını 13'e çıkaran Messi, gol krallığı yarışında 'yı (12) geçerek tek başına zirvede yer aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan , 14. dakikada Antoine Griezmann ve 45. dakikada 'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı konuk ekip Alaves, 56. dakikada Pere Pons ile farkı 1'e indirse de Katalan takımının kaptanı 69. dakikada skoru 3-1 getirdi. Maçın skorunu, 75. dakikada penaltıdan attığı golle 4-1 olarak belirledi.

BARÇA PUANINI 39'A ÇIKARDI

Sahadan farklı galip ayrılan Barcelona, puanını 39'a çıkararak liderliğini korudu. Alaves ise 19 puanda kaldı.

Bu arada, ligdeki gol sayısını 13'e çıkaran Messi, gol krallığı yarışında 'yı (12) geçerek tek başına zirvede yer aldı.

  1. 21.12.2019
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