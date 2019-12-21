MAÇ SONUCU | Barcelona 4 - 1 Deportivo Alaves
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında Deportivo Alaves'i 4-1 yendi. Bu arada, ligdeki gol sayısını 13'e çıkaran Messi, gol krallığı yarışında Real Madridli Karim Benzema'yı (12) geçerek tek başına zirvede yer aldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona, 14. dakikada Antoine Griezmann ve 45. dakikada Arturo Vidal'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarı konuk ekip Alaves, 56. dakikada Pere Pons ile farkı 1'e indirse de Katalan takımının kaptanı Lionel Messi 69. dakikada skoru 3-1 getirdi. Maçın skorunu, 75. dakikada penaltıdan attığı golle Luis Suarez 4-1 olarak belirledi.
BARÇA PUANINI 39'A ÇIKARDI
Sahadan farklı galip ayrılan Barcelona, puanını 39'a çıkararak liderliğini korudu. Alaves ise 19 puanda kaldı.
Bu arada, ligdeki gol sayısını 13'e çıkaran Messi, gol krallığı yarışında Real Madridli Karim Benzema'yı (12) geçerek tek başına zirvede yer aldı.
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
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