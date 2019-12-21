Günün bombası... Görüşmeler başladı! Cengiz Ünder...
Ara transfer dönemi yaklaştıkça son dakika gelişmeleri de bir bir gelmeye başladı... Bu kez adres İtalya! Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için resmi transfer görüşmelerinin başlandığı duyuruldu. İşte güne damga vuran transfer haberinin detayları...
21 Aralık 2019 Cumartesi 16:19
Güncelleme: 21.12.2019 16:21
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Transferde son dakika... Başakşehir'den Roma'ya transfer olan ve İtalyan ekibinde sergilediği performansla dev takımların dikkatini çeken Cengiz Ünder'e talip var.
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Cengiz Ünder'in Roma'dan sonra forma giymesi beklenen takımı duyurdular ve görüşmelerin başladığını kaydettiler.
Milli futbolcumuz Cengiz uzun süren sakatlığını atlatıp yeniden sahalara dönmüştü.
Roma teknik direktörü Fonseca tarafından yeteri kadar süre alamayan Cengiz'e La Liga ekibi talip olmuştu.
Cengiz'in Roma'da mutlu olduğunu söyleyen kaynaklar yanıldı ve Cengiz kendisine talip olan kulüple resmen masada!