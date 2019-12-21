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Hatayspor - Adanaspor maçında zemin çöktü sosyal medya yıkıldı
Hatayspor ile Adanaspor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Saha zemini çökünce dışarıdan kum takviyesi yapıldı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. sosyal medyam kullanıcılar bu ilginç anlarla alakalı bir çok paylaşımda bulundu. İşte o görüntüler ve yapılan yorumlar...
21 Aralık 2019 Cumartesi 19:54
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TFF 1. Lig'in 16. haftasında lider Hatayspor, sahasında Adanaspor'u konuk etti.
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Selim Ilgaz'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip puanını 36'ya yükseltirken, mücadelenin 51. dakikasında yaşanan bir olay ise maçın önüne geçti.
EL ARABASIYLA KUM GETİRİLDİ
Bir ikili mücadele sonrası saha zemini çökünce, dışarıdan kum takviyesi yapıldı.
El arabasıyla getirilen kum, zemine dökülürken bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.
ZEMİNLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
"Nihayetinde TFF, takımımızın maçlarını Antakya Atatürk Stadı'nda oynaması konusunda onay vermiştir. Pazar günü kendi sahamızda oynadığımız ve 3-1'lik net bir skorla galip geldiğimiz Gençlerbirliği maçı sonrasında, gerek Gençlerbirliği futbolcuları gerekse teknik direktörleri, sahamızın zeminini bahane ederek yenilgiye mazeret üretmişler ve oldukça talihsiz açıklamalarda bulunmuşlardır.