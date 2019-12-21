Hatayspor - Adanaspor maçında zemin çöktü sosyal medya yıkıldı

Hatayspor ile Adanaspor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Saha zemini çökünce dışarıdan kum takviyesi yapıldı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. sosyal medyam kullanıcılar bu ilginç anlarla alakalı bir çok paylaşımda bulundu. İşte o görüntüler ve yapılan yorumlar...

21 Aralık 2019 Cumartesi 19:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





