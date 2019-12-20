Sarri'nin planı ortaya çıktı! Merih Demiral ve De Ligt... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Sarri'nin planı ortaya çıktı! Merih Demiral ve De Ligt...

Juventus'un oynadığı son 3 karşılaşmada da Merih Demiral'ı ilk 11'de başlatan Maurizio Sarri, pazar günü İtalya Süper Kupası'nda Lazio ile karşılaşacakları maçın planını şimdiden belirledi. İşte Sarri'nin Süper Kupa planı... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Aralık 2019 Cuma 19:50 Güncelleme: 20.12.2019 19:50
Sarri'nin planı ortaya çıktı! Merih Demiral ve De Ligt...

İtalya Serie A'da son iki maçını da kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Juventus'ta rota Süper Kupa'ya çevrildi.

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Sarri'nin planı ortaya çıktı! Merih Demiral ve De Ligt...

Rövanşlı sistemde oynanacak kupa finalinde siyah-beyazlı ekip, Lazio ile karşılaşacak.

Sarri'nin planı ortaya çıktı! Merih Demiral ve De Ligt...

Pazar günü saat 19.45'te oynanacak ilk maç öncesi Torino ekibi, hazırlıklarına devam etti.

Sarri'nin planı ortaya çıktı! Merih Demiral ve De Ligt...

Lazio planını kafasında kuran teknik direktör Maurizio Sarri, defansta Bonucci'nin partnerini de belirledi.

Sarri'nin planı ortaya çıktı! Merih Demiral ve De Ligt...

Geçtiğimiz haftalarda Matthijs De Ligt'in yaşadığı ufak sakatlığın ardından Sarri, Milli futbolcu Merih Demiral'a forma şansı tanımıştı.

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