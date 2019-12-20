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Sarri'nin planı ortaya çıktı! Merih Demiral ve De Ligt...
Juventus'un oynadığı son 3 karşılaşmada da Merih Demiral'ı ilk 11'de başlatan Maurizio Sarri, pazar günü İtalya Süper Kupası'nda Lazio ile karşılaşacakları maçın planını şimdiden belirledi. İşte Sarri'nin Süper Kupa planı... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Aralık 2019 Cuma 19:50
Güncelleme: 20.12.2019 19:50
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İtalya Serie A'da son iki maçını da kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Juventus'ta rota Süper Kupa'ya çevrildi.
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Rövanşlı sistemde oynanacak kupa finalinde siyah-beyazlı ekip, Lazio ile karşılaşacak.
Pazar günü saat 19.45'te oynanacak ilk maç öncesi Torino ekibi, hazırlıklarına devam etti.
Lazio planını kafasında kuran teknik direktör Maurizio Sarri, defansta Bonucci'nin partnerini de belirledi.
Geçtiğimiz haftalarda Matthijs De Ligt'in yaşadığı ufak sakatlığın ardından Sarri, Milli futbolcu Merih Demiral'a forma şansı tanımıştı.