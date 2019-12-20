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Milli yıldıza büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olabilir!
Alman ekibi Schalke04'te forma giyen ve son olarak Wolfsburg deplasmanında ağları sarsan milli stoper Ozan Kabak yere göğe sığdırılamıyor. Genç yıldızın hocası DavidWagner de oyuncusuna övgüler yağdırdı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Aralık 2019 Cuma 10:11
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Almanya Bundesliga'da Schalke 04'ün Wolfsburg'a konuk olduğu karşılaşmada gol atan milli futbolcu Ozan Kabak'a övgüler dinmiyor.
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Almanya'ya transfer olduğu günden bu yana yükselen bir grafik çizen milli stoper, sakatlığı nedeniyle sezon başını kaçırmıştı.
Daha sonra hocası tarafından, takımda sakatlanan diğer defans oyuncularının yerine oynatılan Ozan, performansıyla ilk 11'deki yerini günden güne perçinledi.
Milli yıldız son olarak Wolfsburg maçında ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirmiş, ancak SchalkeMbabu'nun golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Galatasaray altyapısından yetişen ve henüz 19 yaşında olan Ozan Kabak'a hocası DavidWagner'den büyük övgü geldi.