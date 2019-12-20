Milli yıldıza büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olabilir! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Milli yıldıza büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olabilir!

Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen ve son olarak Wolfsburg deplasmanında ağları sarsan milli stoper Ozan Kabak yere göğe sığdırılamıyor. Genç yıldızın hocası David Wagner de oyuncusuna övgüler yağdırdı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

20 Aralık 2019 Cuma 10:11
Milli yıldıza büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olabilir!

Almanya Bundesliga'da Schalke 04'ün Wolfsburg'a konuk olduğu karşılaşmada gol atan milli futbolcu Ozan Kabak'a övgüler dinmiyor.

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Milli yıldıza büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olabilir!

Almanya'ya transfer olduğu günden bu yana yükselen bir grafik çizen milli stoper, sakatlığı nedeniyle sezon başını kaçırmıştı.

Milli yıldıza büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olabilir!

Daha sonra hocası tarafından, takımda sakatlanan diğer defans oyuncularının yerine oynatılan Ozan, performansıyla ilk 11'deki yerini günden güne perçinledi.

Milli yıldıza büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olabilir!

Milli yıldız son olarak Wolfsburg maçında ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirmiş, ancak Schalke Mbabu'nun golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Milli yıldıza büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olabilir!

Galatasaray altyapısından yetişen ve henüz 19 yaşında olan Ozan Kabak'a hocası David Wagner'den büyük övgü geldi.

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