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23 Ocak 2020, Perşembe
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İspanyol Marca gazetesi: 1 günlük kral

İspanyol Marca gazetesi: 1 günlük kral İsmail Köybaşı

İspanyol spor gazetesi Marca, 'nda gol atan ardından sakatlanarak sahadan çıkan için "Bu geceyi kesinlikle unutmayacak olan İsmail, acı tatlı bir tat bıraktı" diye yazdı.

İspanyol spor gazetesi Marca, 3. turunda Badalona'yı eleyen Granada'da ilk 11'de sahaya çıkan, bir gol atan ve ardından sakatlanan için "1 günlük kral" yakıştırması yaptı.

"1 günlük kral, İsmail Köybaşı" başlığıyla bir haber veren Marca, Türk futbolcunun bin 151 gün sonra golle buluştuğunu vurguladı.

Granada'ya ağustos ayında transfer olan İsmail Köybaşı'nın şimdiye kadar takımda çok az süre aldığını hatırlatan İspanyol gazetesi, şu yorumda bulundu:

"Badalona maçına kadar ligde sadece Getafe maçının ilk 45 dakikasında forma giydi. Ligde başka fırsat bulmadan Kral Kupası'nda oynatılan İsmail, Tamaraceite'ya karşı 45, Hospitalet'e karşı da 13 dakika sahada kalarak, olumlu izlenimler verdi. İlk 11'de kendini gösterme fırsatını Badalona maçında bulan Türk futbolcu, uzun kariyerindeki 4. golünü attı. 2016 kasım ayından sonra ilk kez gol sevinci yaşayan İsmail'in bu mutluluğu, 36. dakikada kas yaralanması sonrası sahayı terk etmesiyle yarıda kaldı. Bu geceyi kesinlikle unutmayacak olan İsmail, acı tatlı bir tat bıraktı."

Diğer yandan Kral Kupası'nda son 16'ya kalan Granada'nın teknik direktörü Diego Martinez de maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Turu geçtik ama İsmail'in sakatlığından dolayı üzgünüz." diye konuştu.

Badalona maçının 36. dakikasında sağ bacağında kas çekmesi sonucu sakatlanarak oyundan alınan İsmail Köybaşı'nın, 2-3 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.


  1. 23.01.2020
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