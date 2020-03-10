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10 Mart 2020, Salı
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'dan Koronavirüs açıklaması! ...

UEFA'dan Koronavirüs açıklaması! EURO 2020...

Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını futbolu da vurdu. Ligi askıya alınırken, birçok ligde seyircisiz oynama kararı çıktı. Öyle ki, yazın oynanacak olan 'nin de erteleneceği iddiaları gündeme gelmişti. 'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (), dünyada artan Koronavirüs sebebiyle yazın düzenlenecek olan 'nin erteleneceği iddilarına yanıt verdi.

UEFA'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 'da Roma'da açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor, durum kontrol altında" ifadeleri kullanıldı.

Bir süredir birçok ülkenin federasyonlarının, EURO 2020'nin 2021'e ertelenmesini istediği ve UEFA'nın da bu görüşe sıcak baktığı kaydedilmekteydi.

EURO 2020'nin açılış maçında A , 12 Haziran tarihinde TSİ 22:00'da Roma'da ile karşı karşıya gelecek.

  1. 10.03.2020
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