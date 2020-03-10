Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını futbolu da vurdu. İtalya Ligi askıya alınırken, birçok ligde seyircisiz oynama kararı çıktı. Öyle ki, yazın oynanacak olan EURO 2020'nin de erteleneceği iddiaları gündeme gelmişti. UEFA'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), dünyada artan Koronavirüs sebebiyle yazın düzenlenecek olan EURO 2020'nin erteleneceği iddilarına yanıt verdi.
UEFA'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor, durum kontrol altında" ifadeleri kullanıldı.
Bir süredir birçok ülkenin federasyonlarının, EURO 2020'nin 2021'e ertelenmesini istediği ve UEFA'nın da bu görüşe sıcak baktığı kaydedilmekteydi.
EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız, 12 Haziran tarihinde TSİ 22:00'da Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.
- 10.03.2020
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
UEFA'dan Koronavirüs açıklaması! EURO 2020... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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