Barcelona'dan halı sahaya! İşte Arda Turan'ın attığı gol
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Arda Turan uzun bir aradan aradan sonra halı sahada görüntülendi. Galatasaraylı eski oyunculara karşı bir oynayan Turan'ın rakipleri arsında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı. 33 yaşındaki futbolcu orta sahadan kaydetti golle alkış aldı.
Takımlar şöyle oluştu:
GALATASARAY VETERANLAR:
Mert Korkmaz, Erhan Küçük, Murat Akyüz, Sercan Ekinci, Cihan Haspolatlı, Engin Erdem.
ARDA TURAN'IN TAKIMI:
Arda Turan, Ekrem Okumuş, Gökhan Özdemir, Akın Demir, Eren Baye, Benhur Yardımcı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaşlı futbolculardan ortak mesaj: Türkiye'nin başı sağolsun
- İşte Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...
- Radamel Falcao sosyal medyayı salladı!
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı
- Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray
- Rıdvan Dilmen'den Mert Hakan sorusuna flaş yanıt! "Galatasaray'da..."
- Ozan Tufan Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.