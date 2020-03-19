Dünya Kulüpler Kupası ertelendi
Çin'de yapılacak 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Çin'de yapılacak 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. EURO 2020 ve Kupa Amerika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir yıl erteleme kararının ardından, FIFA Konseyi video konferans yöntemiyle toplantı ve 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nı da erteledi
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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