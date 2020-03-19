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19 Mart 2020, Perşembe
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Dünya Kulüpler Kupası ertelendi

Dünya Kulüpler Kupası ertelendi

'de yapılacak Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

'de yapılacak Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. EURO 2020 ve Kupa Amerika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir yıl erteleme kararının ardından, Konseyi video konferans yöntemiyle toplantı ve 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nı da erteledi

  1. 19.3.2020
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