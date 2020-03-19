Dünya Kulüpler Kupası ertelendi

Çin'de yapılacak 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. EURO 2020 ve Kupa Amerika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir yıl erteleme kararının ardından, FIFA Konseyi video konferans yöntemiyle toplantı ve 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nı da erteledi