Oğuzhan Özyakup ile Robin van Persie barıştı!
5 Şubat 2017'de Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, Oğuzhan Özyakup ile Robin van Persie arasında gerilim yaşanmış ve o tarihten itibaren bu soğukluk devam etmişti. İkili arasındaki buzların eridiği, objektiflere işte böyle yansıdı.
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