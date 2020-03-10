A Milli Takımı'mızın hazırlık mücadeleleri seyircisiz oynanacak!
Koronavirüs spor faaliyetlerini de engellemeye devam ediyor. Son olarak İtalya'da tüm spor faaliyetlerinin durdurulmasının ardından, A Milli Takım'ımızın oynayacağı hazırlık mücadelelerinde seyircisiz oynanmasına karar verildi.
Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran Koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak. Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 17:10
- LASK - Manchester United maçı Koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak
- İngiltere Premier Lig 29. hafta özetleri | İZLE
- Kenan Karaman takımını böyle kurtardı! İşte attığı gol | İZLEYİN
- TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?
- A Milli Takımı'mızın hazırlık mücadeleleri seyircisiz oynanacak!
- Radamel Falcao haftanın 11'ine seçildi!
- Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
A Milli Takımı'mızın hazırlık mücadeleleri seyircisiz oynanacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.