A Milli Takımı'mızın hazırlık mücadeleleri seyircisiz oynanacak! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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A 'mızın hazırlık mücadeleleri seyircisiz oynanacak!

A Milli Takımı'mızın hazırlık mücadeleleri seyircisiz oynanacak!

Koronavirüs spor faaliyetlerini de engellemeye devam ediyor. Son olarak 'da tüm spor faaliyetlerinin durdurulmasının ardından, A Milli Takım'ımızın oynayacağı hazırlık mücadelelerinde seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran Koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak. Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 17:10
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