Son dakika: Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis koronavirüs kaptığını açıkladı
Dünyada günden güne artan ve futbolu da olumsuz yönde etkileyen Kovid-19, Yunanistan Ligi'ni de vurdu. Olympiakos ve Nottingham Forest'ın sahibi ve aynı zamanda başkanı Evangelos Marinakis koronavirüs kaptığını açıkladı.
Tüm dünyaya yayılan koronavirüsü salgını, Avrupa'yı da etksi altına almaya başladı. Bu salgın nedeniyle Avrupa'da birçok maç için erteleme, birçok maç için ise seyircisiz oynama kararı çıkarken, flaş bir gelişe yaşandı. Yunanistan'ın dünyaca ünlü kulübü Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
MARIKANIS'İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;
Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum.
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 14:53
- Son dakika: Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis koronavirüs kaptığını açıkladı
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Yorum
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Son dakika: Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis koronavirüs kaptığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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