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10 Mart 2020, Salı
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'li Torreira sezonu kapattı

Arsenal'li Torreira sezonu kapattı

’in Uruguaylı futbolcusu , sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

'in Uruguaylı futbolcusu , sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek. Arsenal, 2 Mart'ta Portsmouth'a karşı deplasmanda 2-0 kazanılan Federasyon Kupası maçında sağ ayak bileği kırılan Torreira'nın 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Bu sezon Arsenal'da 33 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 2 gol atmıştı. Öte yandan sağ omzundan sakatlığı bulunan sol bek Kolasinac'ın bu ay sonu idmanlara başlayabileceği belirtildi.
  1. 10.3.2020
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