İtalya Kupası heyecanı başlıyor! Napoli-İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü sonrası futbola geri dönüş Avrupa liglerinde başladı. Almanya Bundesliga'nın ardından Türkiye Süper Ligi ve İspanya LA Liga da futbola döndü. İtalya'da futbola dönen ülkeler arasında, dün akşam oynanan Juventus- Milan maçının ardından, bu akşam Napoli-İnter maçı sporseverleri bekliyor. Finale çıkan Juventus'un rakibi bu akşam belirlenecek. Peki, Napoli-İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Napoli, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter'i konuk ediyor. Napoli, İtalya Kupası yarı final ilk maçında aldıkları 1-0'lık galibiyetin avantajıyla maça çıkacak.
Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Milano ekibi karşısındaki en önemli kozu Mertens bu sezon 12 gol atarak, Arkadiusz Milik ile birlikte takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Conte ile büyük bir çıkışa geçen Inter ise dezavantajlı skoru tersine çevirme hedefinde. İnter'in en büyük kozları kuşkusuz Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez. Bu sezon toplamda 39 gol atan ikili, lacivert-siyahlıların yükselişinde de büyük pay sahibi oldu.
NAPOLI-İNTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
San Paolo Stadyumu'nda oynanacak mücadele bu akşam saat 22.00'de Gianluca Rocchi'nin düdüğüyle başlayacak karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Finale çıkacak ekip, finalde Juventus'la karşı karşıya gelecek.
NAPOLI-INTER MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Zielinski, Ruiz, Politano, Mertens, Insigne
Inter: Handanovic Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva. Brozovic, Barella, Young, Eriksen, Lukaku, Lautaro
- 13.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalya Kupası heyecanı başlıyor! Napoli-İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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