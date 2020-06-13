İtalya Kupası'nda heyecan başlıyor! Napoli-İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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heyecanı başlıyor! -İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Kupası heyecanı başlıyor! Napoli-İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü sonrası futbola geri dönüş Avrupa liglerinde başladı. Almanya Bundesliga'nın ardından Türkiye Süper Ligi ve İspanya LA Liga da futbola döndü. İtalya'da futbola dönen ülkeler arasında, dün akşam oynanan - Milan maçının ardından, bu akşam -İnter maçı sporseverleri bekliyor. Finale çıkan Juventus'un rakibi bu akşam belirlenecek. Peki, Napoli-İnter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, yarı final rövanş maçında Inter'i konuk ediyor. Napoli, İtalya Kupası yarı final ilk maçında aldıkları 1-0'lık galibiyetin avantajıyla maça çıkacak.

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Milano ekibi karşısındaki en önemli kozu Mertens bu sezon 12 gol atarak, Arkadiusz Milik ile birlikte takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Conte ile büyük bir çıkışa geçen Inter ise dezavantajlı skoru tersine çevirme hedefinde. İnter'in en büyük kozları kuşkusuz ve Lautaro Martinez. Bu sezon toplamda 39 gol atan ikili, lacivert-siyahlıların yükselişinde de büyük pay sahibi oldu.

NAPOLI-İNTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

San Paolo Stadyumu'nda oynanacak mücadele bu akşam saat 22.00'de Gianluca Rocchi'nin düdüğüyle başlayacak karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Finale çıkacak ekip, finalde 'la karşı karşıya gelecek.

NAPOLI-INTER MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Zielinski, Ruiz, Politano, Mertens, Insigne

Inter: Handanovic Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva. Brozovic, Barella, Young, Eriksen, Lukaku, Lautaro

  1. 13.06.2020
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