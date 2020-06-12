İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, ezeli rakibi Milan'la 0-0 berabere kalmasına rağmen deplasman golü avantajıyla adını finale yazdırdı. Siyah-beyazlı ekipte Cristiano Ronaldo, 16.dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
İtalya Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Juventus, Milan'ı konuk etti.
Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte 16. dakikada Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Donnarumma kurtardı.
İlk karşılaşmada Giuseppe Meazza'dan 1-1 beraberlikle ayrılan Juventus, deplasman golü avantajıyla adını finale yazdırdı.
Juventus'un finaldeki rakibi yarın oynanacak Napoli - Inter karşılaşmasının ardından belli olacak.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 00:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus 0-0 Milan | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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