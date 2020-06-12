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12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Futbol İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus!

0-0 | MAÇ SONUCU

Juventus 0-0 Milan | MAÇ SONUCU

yarı finalinde , ezeli rakibi 'la 0-0 berabere kalmasına rağmen deplasman golü avantajıyla adını finale yazdırdı. Siyah-beyazlı ekipte Cristiano Ronaldo, 16.dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

rövanş karşılaşmasında , 'ı konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte 16. dakikada Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Donnarumma kurtardı.

İlk karşılaşmada Giuseppe Meazza'dan 1-1 beraberlikle ayrılan Juventus, deplasman golü avantajıyla adını finale yazdırdı.

Juventus'un finaldeki rakibi yarın oynanacak Napoli - Inter karşılaşmasının ardından belli olacak.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 00:09
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