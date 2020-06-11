Corona virüsü salgını nedeniyle kulüplere ve futbolculara bu sezon birçok konuda kolaylık sağlayan FIFA, flaş bir karar daha aldı. FIFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuların zora düşmemesi için bir sezonda 3 farklı takımda oynama izni verildi. Daha önce futbolcular bir sezonda en fazla 2 kulüpte oynayabiliyordu.
FIFA, corona virüsü salgını nedeniyle kulüpler ve futbolcuların zora düşmemesi için bir kural değişikliği daha yaptı.
BİR SEZONDA 3 AYRI KULÜBE İMZA İZNİ
FIFA yaptığı toplantı sonrası, corona virüsü nedeniyle futbolcuların zora düşmemesi (takımsız kalmamaları) için bir sezonda 3 farklı takımda oynama izni verildi. Daha önce bu rakam 2 ile sınırlıydı.
KULÜPLERE TRANSFER MÜJDESİ!
FIFA ayrıca, liglerin yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle transfer sürecinde sıkıntı yaşamamaları için kulüplere de esneklik sağladı.
Açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi.
- 11.06.2020
- Güncelleme: 11.06.2020 22:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIFA'dan tarihi karar! Futbolculara ekstra transfer izni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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