Transfer sezonu ne zaman açılacak? FIFA...
Futbolseverlerin merakla beklediği transfer sezonu açılıyor... FIFA, kısa süre içerisinde konu ile ilgili resmi açıklama yapacak. İşte detaylar...
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle liglere ara verilmesi ve liglerin temmuz sonunda ancak bitebilecek olması nedeniyle FIFA, 2020 yaz transfer penceresiyle ilgili son kararını verdi.
Fransa'da 8 Haziran itibarıyla transfer penceresinin açılması bekleniyordu ancak FIFA, Fransa'ya transferi açmaması ve bu hafta içi verilecek kararı beklemesi gerektiğini söyledi.
Bu yüzden Fransa, tüm kulüplere transfer döneminin henüz açılmadığı bilgisini geçti.
TÜRKİYE İÇİN MUHTEMEL AÇILIŞ TARİHİ
FIFA, yaz transfer penceresinin tüm ülkelerde değişmesi nedeniyle farklı bir tarih tavsiyesinde bulunacak.
Buna göre, her lig 2019/20 sezonunun bitimine 4 hafta kala transfer penceresini açabilecek ancak yapılan sözleşmeler 2020/21 sezonu için geçerli olacak.
Süper Lig'de sondan dördüncü hafta 7 Temmuz'da oynanmaya başlayacak. FIFA, Türkiye'ye 7 Temmuz'dan itibaren transferi açma konusunda izin verecek.
KAPANIŞ TARİHİ: 1 EKİM!
Transfer döneminin ne zaman kapanacağı konusu da tartışıldı ve karar verildi.
Buna göre, 2020/21 yaz transfer dönemi 1 Ekim'e kadar devam edecek. 12 haftalık transfer dönemi böylece korunacak.
FIFA, bu kararı kısa süre içerisinde resmi sitesinden duyuracak.
- 08.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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