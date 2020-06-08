Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve ortaya çıktı! İşte Fatih Terim'in Hasan Ali planı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve ortaya çıktı! İşte Fatih Terim'in Hasan Ali planı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve ortaya çıktı! İşte Fatih Terim'in Hasan Ali planı

İlk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazanmış durumda. Sarı-kırmızılılar için birçok isim gündeme gelirken, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Hasan Ali Kaldırım'ın transfer edileceği yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncu için planı da ortaya çıktı. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

8 Haziran 2020 Pazartesi 15:02 Güncelleme: 08.06.2020 15:42
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve ortaya çıktı! İşte Fatih Terim'in Hasan Ali planı

Önümüzdeki sezon kadrosunda büyük bir değişim amaçlayan Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım'ın takımdaki geleceği büyük bir soru işareti olmuştu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve ortaya çıktı! İşte Fatih Terim'in Hasan Ali planı

Sezonun tamamlamasıyla sarı-lacivertlilerle olan mukavelesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın, sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrılacağı haberleri son günlerde ön plana çıkmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve ortaya çıktı! İşte Fatih Terim'in Hasan Ali planı

Sarı-lacivertlilerin Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünmediği, Fenerbahçeli kurmayların milli sol bekin yerine alternatifler belirlerken, Caner Erkin'in en güçlü aday olduğu da gelen bilgiler arasındaydı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve ortaya çıktı! İşte Fatih Terim'in Hasan Ali planı

Hatta tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da devrede olduğu, sarı-kırmızılıların gelecek sezon Hasan Ali'yi kadrosuna katmak istediği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve ortaya çıktı! İşte Fatih Terim'in Hasan Ali planı

Bu söylentiler sonrası, Hasan Ali Kaldırım konu ile ilgili olarak "Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Bu takımın kaptanlarından biriyim. Şu anda bunları düşünmüyorum."

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