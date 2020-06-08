Yunan basınından Beşiktaş transferine ilişkin flaş açıklama! Valizlerini topladı ve...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Kısa süre önce gündemine Aitor Cantalapiedra'yı alan Kara Kartal için Yunan basınından önemli bir açıklama geldi. Buna göre yıldız futbolcu, transferi için valizlerini topladı bile! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın Aitor Cantalapiedra ilişkisine dair Yunan basınından flaş bir haber geldi... Buna göre oyuncu, transfer olmak istediği takımı seçti.
Yunanistan'da yayın yapan SPORT FM 94.6'nın bildirdiğine göre Aitor Cantalapiedra, Panathinaikos'a transfer oluyor.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncu, Panathinaikos ile 3 yıllık anlaştı ve 1.2 milyon euro maaş alacak.
BEŞİKTAŞ BASKI KURDU AMA...
Öte yandan Beşiktaş'ın, oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşmak için yoğun mesai harcadığı ve baskı uyguladığı ifade edildi. Ancak Cantalapiedra, Pana'yı seçti.
ATİNA İÇİN VALİZLERİ TOPLADI
Haberin son satırlarında Panathinaikos yöneticisi Giannis Alafouzos'un, oyuncunun Atina'ya gelmek için valizlerini hazırladığını açıkladığı bilgisi verildi.
- 08.06.2020
- Güncelleme: 08.06.2020 13:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yunan basınından Beşiktaş transferine ilişkin flaş açıklama! Valizlerini topladı ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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