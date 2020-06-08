Yunan basınından Beşiktaş transferine ilişkin flaş açıklama! Valizlerini topladı ve...

Beşiktaş'ın Aitor Cantalapiedra ilişkisine dair Yunan basınından flaş bir haber geldi... Buna göre oyuncu, transfer olmak istediği takımı seçti.

Yunanistan'da yayın yapan SPORT FM 94.6'nın bildirdiğine göre Aitor Cantalapiedra, Panathinaikos'a transfer oluyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncu, Panathinaikos ile 3 yıllık anlaştı ve 1.2 milyon euro maaş alacak.

BEŞİKTAŞ BASKI KURDU AMA...

Öte yandan Beşiktaş'ın, oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşmak için yoğun mesai harcadığı ve baskı uyguladığı ifade edildi. Ancak Cantalapiedra, Pana'yı seçti.

ATİNA İÇİN VALİZLERİ TOPLADI

Haberin son satırlarında Panathinaikos yöneticisi Giannis Alafouzos'un, oyuncunun Atina'ya gelmek için valizlerini hazırladığını açıkladığı bilgisi verildi.