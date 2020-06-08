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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Yunan basınından transferine ilişkin flaş açıklama! Valizlerini topladı ve...

Yunan basınından Beşiktaş transferine ilişkin flaş açıklama! Valizlerini topladı ve...

'ta son dakika haberi... Kısa süre önce gündemine 'yı alan Kara Kartal için Yunan basınından önemli bir açıklama geldi. Buna göre yıldız futbolcu, transferi için valizlerini topladı bile! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın ilişkisine dair Yunan basınından flaş bir haber geldi... Buna göre oyuncu, olmak istediği takımı seçti.

Yunanistan'da yayın yapan SPORT FM 94.6'nın bildirdiğine göre Aitor Cantalapiedra, Panathinaikos'a transfer oluyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncu, Panathinaikos ile 3 yıllık anlaştı ve 1.2 milyon euro maaş alacak.

BEŞİKTAŞ BASKI KURDU AMA...
Öte yandan Beşiktaş'ın, oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşmak için yoğun mesai harcadığı ve baskı uyguladığı ifade edildi. Ancak Cantalapiedra, Pana'yı seçti.

ATİNA İÇİN VALİZLERİ TOPLADI
Haberin son satırlarında Panathinaikos yöneticisi Giannis Alafouzos'un, oyuncunun Atina'ya gelmek için valizlerini hazırladığını açıkladığı bilgisi verildi.

  1. 08.06.2020
  2. Güncelleme: 08.06.2020 13:35
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